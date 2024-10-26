İşgalci İsrail bu kez İran'ı vurdu: Tahran'da peş peşe patlamalar oldu

İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü, "İran'daki rejimin son dönemde İsrail'e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı" ifadelerini kullandı. Saldırının tamamlandığını duyuran İsrail ordusu, "İran'ın İsrail'e saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunam sistemleri vuruldu" ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde saldırı oldu. İlk dalgada İran savunma sistemleri hedel alındı. Diğerlerinde ise füze-drone üretim tesis ve üsleri vuruldu. Saldırıya İran'ın hava savunma sistemleri karşılık verdi.

TAHRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirterek, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı'nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Haberde, sosyal medyada patlamaya dair yayınlanan görüntülerin bir kısmının eski olduğunun tespit edildiği ve bu geceki patlamalarla ilgili olmadığı ifade edildi. Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran'daki petrol rafinerisinden görüntüler paylaşarak, rafineride herhangi bir patlama yaşanmadığını aktardı.

Konuya ilişkin İranlı yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.

KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.

BİDEN VE HARRİS BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saraydan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

SURİYE'DE EŞ ZAMANLI PATLAMALAR

İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu.

Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

KARŞILIK VERİLECEK Mİ?

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İran, İsrail saldırısının ardından güvenlik önlemleri kapsamında tüm uçuşları durdurma kararı aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yazarlu, "Uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili olarak bilet almış yolculara, hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

ORTADOĞU'DA FÜZE SAVAŞLARI

Yaklaşık 3 hafta önce İran, İsrail'e son yılların en ağır ve kapsamlı füze saldırısını gerçekleştirmişti. Bombardımanda ses hızını aşan füzelerle birlikte hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını açıklandı.

Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı.

Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

Bombardımanın ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başarısız oldu" dedi.