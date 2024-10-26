TCMB Başkanı: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor

Kredi faizlerindeki düşüşün enflasyon beklentilerinde iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayan Karahan, döviz rezervlerinde hızlı bir artış gerçekleştiğini belirtti.

İç talebin yavaşlamayı sürdürdüğüne işaret eden Karahan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini kaydetti.

Öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir trend olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Karahan, şirketlerin fiyatlama davranışlarının iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

"Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor." diyen Karahan, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların dezenflasyonun hızını sınırladığını aktardı.

Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında, "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

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