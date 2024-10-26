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17 yaşındaki genç kıza istismar iddiası: Babadan baltalı saldırı

İstanbul Fatih'te bir baba, 17 yaşındaki kızını istismar ettiği gerekçesiyle bir kişiye baltayla saldırmaya çalıştı. Şüphelinin, genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Zanlı balta darbelerinden kurtulup olay yerinden kaçtı. Öfkeli baba, şüphelinin motosikletine zarar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 09:39, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:41
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17 yaşındaki genç kıza istismar iddiası: Babadan baltalı saldırı

İstanbul'da bir baba, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişiye baltayla saldırmaya kalktı. Olay, Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre; 17 yaşındaki H.N.D., erkek arkadaşı Kadir İ.Y.'nin (28) geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İlker D.'ye anlattı.

Kızının söylemleri üzerine İlker D. motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen Kadir İ.Y.'yi gördü. Baba, evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı.

Balta darbelerinden kurtulan Kadir İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba motosiklete zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D. ve babayı ifadelerine başvurmak üzere Emniyet'e götürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine Kadir İ.Y.'yi gözaltına aldı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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