Mesleğe özel yarışma sınavlarına yeni düzenleme

Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı.

Konuya yönelik Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak personel için kurumlarca sınav açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğunun bulunduğunu belirten madde yürürlükten kaldırıldı.