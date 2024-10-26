Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 15'inin taburcu edildiğini, durumu stabil olan 7 yaralının tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 10:42, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:44
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında yaralanan vatandaşlar için yeni bir açıklama yaptı.
7 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaralanan 22 kişi hakkında yeni gelişmeleri aktaran Bakanlık, 15 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."