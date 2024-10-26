Yavuz Bingöl 5'inci kez 'evet' dedi!

Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, beşinci kez nikah masasına oturdu. Bingöl, bir süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile dün akşam Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Sahilde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftçin nikah şahitleri Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan oldu.

BABASINDAN DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Düğünde gerçekleştirilen takı törenine ise Yavuz Bingöl'ün babası Yılmaz Bingöl damga vurdu. Bingöl'e, dedesi Hüseyin Çolak'tan kalma İstiklal Madalyası takıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.

"SADE BİR ORGANİZASYON YAPTIK"

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz Bingöl, "Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden düğünümüzü biraz buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" ifadelerini kullandı. Nikah törenine, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"SON KEZ EVET"

Ünlü çiftin nikah töreninde beşinci kez evlenen Yavuz Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri ve nikah şahidi olan Oktay Kaynarca'nın 'şahitlik ediyor musunuz?' sorusuna "Yemin ediyorum" şeklinde cevap vermesi herkesi güldürdü.