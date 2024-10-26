Köfteci Yusuf forma sponsoru oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde adı geçen Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü ile 2024-2025 sezonunda geçerli olacak bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti olduğunu bir belge açıklamış ve yaşanan olay kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı.

Domuz etiyle gündem olan Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü ile forma sponsorluğu anlaşması imzalayarak dikkat çekti.

Karaman Futbol Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, hemşehrileri Yusuf Akkaş'ın kurucusu olduğu milli marka Köfteci Yusuf ile yapılan sponsorluk anlaşmasının detayları paylaşıldı.

Anlaşma kapsamında, 2024-2025 futbol sezonu boyunca Karaman FK'nın maç formalarında Köfteci Yusuf logosu yer alacak.

Karaman Futbol Kulübü, Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf ailesine kulübe sağladıkları destekler için teşekkür etti.