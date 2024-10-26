NBA'de Alperen Şengün rüzgarı dinmiyor : double-double yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'i 128-108 yendiği maçta "double-double" yaptı. İlk galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr 14 sayı, 16 ribaunt üretti.
İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'i 128-108 yendiği maçta "double-double" yaptı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Grizzlies'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla sezonun ikinci maçında da "double-double"lık performans sergiledi.
İlk galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr 14 sayı, 16 ribaunt üretti.
Grizzlies'te Ja Morant'in 24 ve Desmond Bane'in 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
- Lakers, 22 sayı geriden geldi
Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 22 sayı geriden gelerek 123-116 mağlup etti.
İkide iki yapan Lakers'ta Anthony Davis 35 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Austin Reaves 26 sayı, 4 ribaunt, 8 asist ve LeBron James 21 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.
Suns'ta Kevin Durant 30 sayı, 4 ribaunt 6 asist ve Devin Booker 23 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.
- Sonuçlar
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 115-107
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 116-101
New York Knicks-Indiana Pacers: 123-98
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-101
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 125-120
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-133
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 128-108
Utah Jazz-Golden State Warriors: 86-127
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 103-105
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 123-116