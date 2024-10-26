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Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!

Sahteciliğe ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapanları ifşa etti. Dana etinde tek tırnaklı eti, sumakta yasaklanan boya kullanımı, yoğurt yerine de nişasta satıldığı ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 11:36, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:36
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Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!

Sahteciliğe ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla devam ediyor.

Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi

Son testlerde bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya, sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya, çiğ sütte yağ oranının düşürülmesi köfte yerine soya satılması, ballarda taklit ya da tağşiş, sade yağda inek sütü, yoğurt yerine nişasta satıldığı ortaya çıktı.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

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