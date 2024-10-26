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Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının cevabının kat kat fazlasıyla verildiğini belirterek "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Büyüyen, güçlenen, haksızlık ve hukuksuzluklara cesaretle itiraz eden Türkiye'den rahatsızlık duyanları, başarılarımızla daha fazla rahatsız edeceğiz" diye konuştu. Terör eylemiyle ilgili görüntülerin veriliş biçimini eleştiren Erdoğan, "Medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 12:08, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:10
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Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili olarak "Türkiye'den rahatsızlık duyanları, başarılarımızla daha fazla rahatsız edeceğiz" dedi. BRICS Zirvesi'ne katıldığı Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki temaslarının ardından dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili net mesajlar verdi. TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yapılan terör saldırısına değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Dün geceden (önceki gece) itibaren saldırının cevabı kat kat fazlasıyla verilmeye başlanmıştır."

MEDYA KÖTÜ SINAV VERİYOR
Bir üzüntüsünü ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda tedhiş ve korku ortamı oluşturmak. Ülkemizde kimi çevreler maalesef bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına bir nevi aracılık yapmaktadır. Bakınız, hiçbir otokontrolün, hiçbir ahlaki değerin ve denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir tarafa bırakıyoruz. Çünkü orası zaten söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu, çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz yazılı ve görsel medyamızdır. Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı yürütülen mücadelenin topyekun ve çok boyutlu bir mücadele olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz"

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