SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İstanbul semalarında uçacak

Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK ilk olarak bugün saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü aynı saatte İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

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