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Türkiye'den 9 ayda 20 ülkeye 11 milyon dolarlık hamsi ihracatı

Su ürünlerinde önemli ihracat potansiyeline sahip olup yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gören hamsi, yılın 9 ayında 20 ülkede sofralarda yer aldı. Hamsinin ocak-eylül dönemi ihracatı 11 milyon 286 bin 986 dolara ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 14:51, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:51
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Türkiye'den 9 ayda 20 ülkeye 11 milyon dolarlık hamsi ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki hamsi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11 milyon 286 bin 986 dolar olarak gerçekleşti.

İhraç edilen ürün miktarı da 2 bin tondan yüzde 5 artışla 2 bin 106 tona çıktı.

En çok satış Fransa'ya

Yılın 9 ayında Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere, 20 ülkeye hamsi satıldı.

Fransa'ya ocak-eylül döneminde 593 ton hamsi satıldı ve karşılığında 4 milyon 28 bin 578 dolar elde edildi. Fransa'yı 3 milyon 353 bin 745 dolarla Belçika, 1 milyon 149 bin 908 dolarla ABD takip etti.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı olarak, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de hamsi satıldı.

"Hamsinin işlenmiş ürün olarak ihracatı her geçen gün gelişti"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, hamsinin, su ürünleri sektöründe önemli ihraç kalemlerinden olduğunu söyledi.

Hamsinin yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak ağırlıklı talep gördüğüne işaret eden Kalyoncu, "Bu nedenle hamsi ihracatından her dönem beklentimiz yüksek" dedi.

Kalyoncu, hamsi sezonunun tam olarak açılmadığını belirterek "Dolayısıyla bu sezonki hamsi rekoltesini henüz değerlendirmedik. Havanın daha da soğumaya başlamasıyla hamsinin bollaşacağını umuyoruz. Bu duruma bağlı olarak da hamsi ihracatı gelişme gösterecektir" diye konuştu.

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