8 yaşındaki Merve'nin feci ölümü

Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tedaviye alınan Kocu, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya (8), okul çıkışında yürüyerek eve gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada taksi çarptı.

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