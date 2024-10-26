Camiye giren tilki cemaati gülümsetti

Tortum ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde yiyecek bulmak için mahalleye gelen tilki camiye sığındı.Namaz için camiye gelen vatandaşlar tilkiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Oradan kaç hadi"

Bir süre cami içerisinde dolayan tilki vatandaşlar tarafından açılan camdan çıkarak cami avlusunda kendisine verilen yemeği yedi.