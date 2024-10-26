Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
Erzurum'un Tortum ilçesinde camiye giren tilki cemaati gülümsetti. Camiye giren tilki ile gülümseten diyalog cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 15:26, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:27
Tortum ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde yiyecek bulmak için mahalleye gelen tilki camiye sığındı.Namaz için camiye gelen vatandaşlar tilkiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
"Oradan kaç hadi"
Bir süre cami içerisinde dolayan tilki vatandaşlar tarafından açılan camdan çıkarak cami avlusunda kendisine verilen yemeği yedi.