TESK'ten esnafın borçlarına yapılandırma çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den esnafa yönelik yeniden yapılandırma çağrısı geldi.

Çok sayıda esnafın kamuya olan borçları nedeniyle sorun yaşadığını belirten Palandöken, bu durumun ticari hayatı da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"TİCARETTEKİ HACİM DÜŞÜYOR"

Palandöken, "İnsanlar şimdi sosyal güvenlik primlerini, bağkur borçlarını vesairelerini ödemekte hem sıkıntı çekiyor hem aldığı sağlık hizmetlerinin borcu olduğu için ilacını temin etmekte zorlanıyor. Bankada hesaplarına bloke koyuluyor. Dolayısıyla ticaretteki hacmini düşürüyor." dedi.

Palandöken, yeniden yapılandırmayla devletin hiçbir gelir kaybına uğramayacağını, aksine gelirlerde artış yaşanacağını da vurguladı.

Devletin bir kaybı olmayacağını söyleyen Palandöken, "Bu kamu borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırmada da tabii vadelerin ödenebilirliği esas alınmalı. Bu konuda devletin bir kaybı olmayacak. Borçtan kurtulan esnaf da rahat rahat ticari hayatını idame ettirecek. Bu konuda taleplerimizin yerine gelmesi ekonominin canlanması açısından da çok önemli." ifadelerini kullandı.