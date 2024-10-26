Denizli'deki orman yangını üçüncü gününde

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı.

Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk gün yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı.

Dün de sabahtan itibaren havadan tekrar müdahaleye başlandı. 2 helikopter, 19 arasöz, su ikmal aracı ve 48 personelle alevlere müdahale edildi.

Havanın kararması ile dün de havadan müdahale sona erdirildi.

"YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN DEĞİL"

Bu sabah helikopterler tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 4 helikopter 30 arazöz ve 60 personelle müdahale sürüyor.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada yangına ilk müdahalenin perşembe günü saat 15.01'de yapıldığı belirtilerek, "Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Söndürme çalışmalarında 6 helikopterin de görev aldığı aktarılarak, AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin tedbir amaçlı bölgeye yakın bir alanda konuşlandığı, yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olmadığı kaydedildi.