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ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi

ABD'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a aralarında karadan havaya füzeler ve radar sistemlerinin olduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 17:29, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 17:30
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ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) tipi füzeler ile "AN/TPS-77" ve "AN/TPS-78" radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.

Açıklamada, füzelere 1,16 milyar dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı" ifade edildi.

Silah satışına verilen onayın, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin, daha önceki silah satışlarıyla bağlantılı çok sayıda Amerikan şirketine yaptırım kararı almıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

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