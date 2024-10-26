Hesabına 23 milyon lira yatan temizlik işçisi parayı iade etti

Menderes'te yaşayan evli ve 2 çocuk babası 42 yaşındaki Özkan Aydik, doğalgaz faturasını ödemek için bir bankanın mobil uygulamasına girdiğinde, hesabına 23 milyon 16 bin 393 lira para gönderildiğini fark etti.

Bankayla iletişime geçen Aydik, ardından bankaya gitti. Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine para sahibine gönderildi.

Aydik, bir anda hesabında 23 milyon liradan fazla para görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polisi de bilgilendiren Aydik, "Bir baktım ki 23 milyon küsur para var. Direkt müşteri hizmetlerini aradım, sonrasında da şubeye gittim. Aileme veya dostlarıma ve hiç kimseye söylemeden önce bu parayı iade ettim." diye konuştu.

Aydik, inşaatlarda ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağladığını ve evinin kira olduğunu söyleyerek, "Yüksek bir gelirim yok. Bu parayı harcayabilirdim ama aklıma bile gelmedi. Aklıma bu paranın haram olduğu, iade etmem gerektiği geldi. Daha sonra çevreme bu durumu anlattım. Bir kısmı olumlu baktı, 'İyi yapmışsın.' dedi, bir kısmı da 'Neden yaptın?' dedi. Para yerini bulsun, benim için önemli olan odur." diye konuştu.