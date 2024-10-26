Antalya'da tarım araçlarının bulunduğu depoda yangın

Demirciler Mahallesinde, H.T'ye ait tarım araçlarının olduğu bir depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Akseki Belediyesine ait arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Depoda hasara neden olan ve soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.