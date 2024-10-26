Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı. Videoda "Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var" ifadesine yer verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 21:39, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 21:41
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı.
Video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı.
"Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var"
Festivalin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:
"Gözlerimizin içi parlar konu Cumhuriyet olunca. Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷#cumhuriyetiyikivar pic.twitter.com/uKyVxBvOLeT.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) October 26, 2024