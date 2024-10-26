Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı.

Video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı.

"Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var"

Festivalin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Gözlerimizin içi parlar konu Cumhuriyet olunca. Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."