Uğurcan Çakır: Utanç duyuyorum!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Uğurcan, 10 kişi kalan rakip karşısında alınan yenilginin kendileri adına utanç verici olduğunu söyledi. Göztepe'nin 10 kalmasının oyun planlarını bozduğunu belirten Uğurcan'ın açıklamaları şöyle:

"GÖZTEPE KIRMIZI KART GÖRÜNCE OYUN PLANIMIZ ÇÖKTÜ"

"Maça aslında istediğimiz gibi başladık. 11'e 11'ken de baskı yapacağını biliyorduk Göztepe'nin. Baskılardan da ilk 15 dakikada iyi çıktık. Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bizim bütün oyun planımız çöktü. Herkes kaçak oynamaya ve saklanmaya başladı. Bir kişi fazla oynuyorduk ama sanki Göztepe bizden daha fazla gibiydi. Bugün açıkçası maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza da ben utanç duyuyorum böyle bir mağlubiyet yaşadığımız için. Takım olarak herkesin empati yapıp kendini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmak, daha çok beraber hareket etmek, daha çok arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli."