Kağıthane'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde seyreden motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 07:26, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 07:15
TEM Otoyolu Kağıthane mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 KKK 483 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada motosiklette bulunan 2 kişi otoyola savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.