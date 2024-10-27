20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği ve mahkemelik olduğu için sürecin uzadığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair mülakat sonuçlarını açıkladı. Edindiğimiz bilgilere göre MEB, Danıştay'ın esasa ilişkin kararını beklemeden puanları duyurdu. Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim-1 Kasım arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek. Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Ardından güvenlik soruşturması başlayacak. İçişleri Bakanlığının incelemesi sonrası verilen onayın ardından MEB'in talimatına göre adaylar eğitim ordusuna katılacak.

NE TARTIŞILIYOR?

Sözlü sınav dediğimiz mülakatlar, öğretmen adaylarının teorik sınavın yanında sahip olması gereken yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ders anlatım becerisini ölçen yüz yüze görüşmeler 20 ilde 245 komisyon tarafından yapıldı. 'Farklı komisyonların puanları arasında neredeyse uçurum kadar fark vardı' iddiaları yer alırken sonuçlarda bu sene bir değişikliğe gidilmesi dikkat çekti. Öğretmen atama puanları açıklandı ama sıralama bilgisi yok. Tercihlerde sıralama gerektiren bir ölçme değerlendirmede bunun olmamasına adaylar tepkili... 'Neye göre tercih yapacağız, sıralamayı görmediğimiz yerde neye itiraz edeceğiz' tartışması sürüyor.

Eğitim uzmanı Salim Ünsal "Bir sıralama sınavında sıralamalar yoksa şeffaflık da yoktur. Ederini bilmediğiniz bir para biriminin cebinizde olmasına ama ne işe yarayacağını bilmemenize benzer" dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Özat da "Maalesef sıralamalar yok. Hangi sonuçlardan korktunuz. Sıralamaların açıklanmasını bakanlıktan talep edeceğiz. Gerekirse hukuki başvuru yapacağız" diye konuştu.

Bakanlık kaynakları ise mülakat yapılırken sürecin kamerayla kaydedildiğini ve sınavların tartışmaya mahal vermeyecek şekilde yapıldığını söyledi. Soruların komisyondan bağımsız olarak bizzat aday tarafından kura ile belirlendiği de ifade etti.

MAHMUT ÖZAY