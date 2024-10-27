Kasaptan et çalarak arkadaşlarıyla mangal yaptı, soluğu cezaevinde aldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasaptan karkas et çalıp arkadaşlarıyla mangal yapan, otobüse yolcu gibi binip telefon çalan, dükkan sahibinin dalgınlığını fırsat bilip telefonu cebine koyan, gündüz vakti kamyon tekeri yuvarlayıp götüren, kalabalıktan faydalanıp telefon ve tekerlekli sandalye çalan şüphelilerin görüntülerini toplayıp "çakmak operasyonu" yaptı.

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