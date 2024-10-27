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Konya'da yangın: 3 ev tamamen yandı, 4 evde hasar oluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 4 ev ise kısmen yandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 12:45, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:11
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Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ikametinde tek başına yaşayan F.S.'nin evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine adrese çevre ilçelerden de destekle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Talep üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın arazözleri de müdahale için sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, uzun uğraşların ardından sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçraması sonucu çevresindeki 4 ev de kısmen yandı. Beyşehir Belediyesi tarafından sevk edilen iş makineleri yanan evlerin enkazında kaldırma çalışmaları başlatırken, yangından etkilenen bir kişinin hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Konya Valisi İbrahim Akın, Doğanbey Mahallesi'nde yangın mahallinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangından etkilenen ve evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Akın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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