Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Yaralılardan Aziz Kutluktemur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan araçtaki Aziz Kutluktemur (75) ve Hasan Kutluktemur (48), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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