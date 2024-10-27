Cipini kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda aracın çarptığı, ismi öğrenilemeyen genç ve M.Ö'nün tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

Bu sırada S.A, kullandığı plakası öğrenilemeyen cipini kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net