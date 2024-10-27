Japonya'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti

Parti içi skandalı işaret ederek "halkın güvenini istiyoruz" diyen İşiba, "Siyaset ve para (bazı LDP milletvekillerinin) gelirlerini bildirmeme sorunları üzerinde derinlemesine düşüneceğiz." demişti.

Mecliste "Başbakan" seçildiği 1 Ekim'deki oylamadan sadece 8 gün sonra meclisi fesheden ve erken seçim kararı alan İşiba, milletvekili seçimiyle ilk sınavını veriyor.

Bu arada, seçim sonuçlarının yarın netleşmesi bekleniyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) parti içi skandal gölgesinde seçime katılırken ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi ise LDP'ye karşı "artan hoşnutsuzluktan faydalanarak" Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmek istiyor.

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