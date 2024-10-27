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Japonya'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti

Japonya'da halk, erken milletvekili genel seçimlerinde oy vermek için sandık başına gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2024 16:25, Son Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:27
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Japonya'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre, halk, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçiyor.

Japonya'da seçmenler, 1332 aday arasından 465 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Yerel medyadaki haberlere göre, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) parti içi skandal gölgesinde seçime katılırken ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi ise LDP'ye karşı "artan hoşnutsuzluktan faydalanarak" Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmek istiyor.

Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim bloğundan nispi temsil yoluyla seçilecek.

233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek.

Bu arada, seçim sonuçlarının yarın netleşmesi bekleniyor.

Eylülde LDP ve koalisyon ortağı Komeito lider değişikliğine gitmişti

2021-2024 dönemi Başbakanı Kişida Fumio'nun, LDP içi bağış fonu skandalını gerekçe göstererek, görevini bırakması sonrası LDP'nin 27 Eylül kongresinde İşiba Şigeru partinin yeni lideri seçilmişti.

LDP'nin koalisyon ortağı Komeito, 15 yıl sonra ilk kez genel başkan değişikliği yapmıştı. Parti Genel Sekreteri İşii Keiiçi, girdiği tek adaylı seçimde yeni lider olmuştu.

İşiba: Bu seçimin son derece zorlu geçeceğinin farkındayım

Mecliste "Başbakan" seçildiği 1 Ekim'deki oylamadan sadece 8 gün sonra meclisi fesheden ve erken seçim kararı alan İşiba, milletvekili seçimiyle ilk sınavını veriyor.

İşiba, erken genel seçime yönelik "zafer çizgisini" duyurduğu açıklamasında "Bu seçimin son derece zorlu geçeceğinin farkındayım" diyerek, koalisyon halinde "meclis çoğunluğu"nu hedeflediklerini bildirmişti.

Parti içi skandalı işaret ederek "halkın güvenini istiyoruz" diyen İşiba, "Siyaset ve para (bazı LDP milletvekillerinin) gelirlerini bildirmeme sorunları üzerinde derinlemesine düşüneceğiz." demişti.

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