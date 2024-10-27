Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı

Avrupa ülkelerinin son yıllarda Türkiye'ye yönelik uyguladığı kısıtlayıcı vize politikalarına bir yenisi daha eklendi.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre;

Schengen bölgesi başta olmak üzere Türk vatandaşları tarafından yapılan vize başvurularına tüm zamanların en yüksek oranlarıyla ret cevabı verilirken, Almanya'dan tepki toplayan bir karar daha geldi.

Türk vatandaşları itiraz edemeyecek

Geçtiğimiz aylarda sınır bölgelerinde kurduğu devriyeler ve havalimanlarında oluşturduğu ek departmanlar ile ülkeye girişleri daha zor hale getiren Almanya, Türkiye'den yapılacak vize ret itirazı başvurularını bir yıl boyunca kabul etmeyecek.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında yaptığı duyuru ile Türkiye, Çin ve Fas'ta vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındığını duyurmuştu. Söz konusu uygulama bir yıl süreyle uzatılırken, başvurular 30 Haziran 2025 tarihine kadar otomatik şekilde askıya alınacak.

Amaç vize başvurularını daha hızlı yanıtlamak

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'pandemi sonrası dünyadaki seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bu durumun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

Çok sayıda insanın vize başvurusu randevusu alabilmek için aylarca beklediği belirtilirken, bu nedenle vize başvurularını değerlendirebilecek ekipteki kapasiteyi artırabilmek için, başvuru retlerine yapılacak itirazları inceleyecek ekibin farklı alanda görevlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.