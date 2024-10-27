Şarjdaki elektrikli skuterın patlaması nedeniyle yangın çıktı

Yangın, saat 18.50 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Kadın Nine Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre binanın bodrum katında şarj edilen elektrikli skuterın bataryasının patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.