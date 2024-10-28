28 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 00:04
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası; RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Manisa FK-Esenler Erokspor maçıyla tamamlanacak.
(Manisa/20.00)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasına, DEPSAŞ Enerji-Mihalıççık Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Ankara/19.00)