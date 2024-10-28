Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel

Türkiye, dizel otomobilleri kullanmaya devam ediyor. Birçok marka dizel üretimi ve satışını karbon nötr olma hedefiyle durdururken, piyasada ağırlık hala bu otomobillerden oluşuyor. Türkiye'de kayıtlı bulunan 16 milyon otomobil arasında en fazla yakıt türüne sahip araçlar 5,5 milyon adetle dizel olarak yer aldı.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 34,6'SI DİZEL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2004-2024 yılları arasında trafiğe kaydı yapılan 15 milyon 963 bin 660 otomobilin 5 milyon 518 bin 520 adedi dizel yakıt türünde. Aynı tarihler arasında en fazla satılan ve trafikte olan yakıt türü ise 5 milyon 150 bin 865 adetle LPG'li otomobiller. Verilerde benzinli otomobiller ise üçüncü sırada yer aldı. Benzinli otomobillerin sayısı 4 milyon 783 bin 233 olarak yer aldı.

YERLİ TOGG'LA BİRLİKTE ELEKTRİKLİ 145 BİNE ULAŞTI

TÜİK verilerinde aynı dönemde hibrit araçların sayısı da dikkat çekti. 20 yılda trafiğe kaydı yaptırılan hibrit otomobil sayısı 330 bin 659'a çıktı. Son dönemde hemen hemen tüm markaların satışa sunmaya çalıştığı elektrikli otomobiller ise son 2 yılda yükselişini sürdürüyor. 2011'de 24 adet olan elektrikli sayısı 2024'e gelindiğinde ise 145 bin 497'ye yükseldi. Elektrikli otomobillerin yükselişindeki en önemli kırılma noktası ise yerli Togg'un piyasaya çıkışı oldu. 2022'de 14 bin 552 adet olan elektrikli otomobillerin toplam sayısı, 2023'te 80 bin 43 adede çıktı. 2024'ün ilk 9 aylık satışlarıyla birlikte elektrikli otomobil sayısı 145 bin 697'ye ulaşmış oldu.

BENZİNLİ ARACIN PAYI 2004'TE %75'Tİ

Resmi rakamlara göre benzinli otomobillerin en yüksek paya sahip olduğu yıl 2004 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarihte 5 milyon 400 bin 440 adet aracın yüzde 75'i benzinli otomobillerden oluşuyordu. Aynı tarihte dizelin payı ise yüzde 4,7 idi. Dizel otomobillerin benzinli otomobilleri geçtiği tarih ise 2014 oldu. 2014'te toplam 9 milyon 857 bin 915 adet otomobilin yüzde 29'u benzinli otomobillerden oluşurken, yüzde 29,2'si ise dizel otomobillerden oluştu. Son 5 yılda 503 bin 764 adet dizel otomobil trafiğe çıkarken, 1 milyon 581 bin 339 benzinli otomobilin kaydı yapıldı. Bu yılın ilk 9 ayında ise ise 56 bin adet dizel otomobil satışı oldu.

Şuayip Alabay

