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Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Kabinede, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ve sonrasında PKK'ya yönelik operasyonlar ile Orta Doğu'da giderek artan tansiyon ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 17:56, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, Beştepe Külliyesi'nde topladı. Kabinede, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik saldırısı ve sonrasında yapılan operasyonlar tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

ÜÇ BAKAN SUNUM YAPACAK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin son bilgi ve bulguları, kabine üyeleriyle paylaşacak. Yerlikaya'nın sunumunda, TUSAŞ saldırısına ilişkin emniyet güçlerinin edindiği son ayrıntılar da Erdoğan'a aktarılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma sürecine ilişkin sunum yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise saldırı sonrasında Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarına dönük başlatılan operasyonlara ilişkin değerlendirmeleri ve yeni harekat planlarını Erdoğan'a sunacak.

İSRAİL'İN SOYKIRIMI DA GÜNDEMDE
İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik bölgede geliştirdiği saldırganlık stratejisi de kabine toplantısında masaya yatırılacak. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeleri TUSAŞ saldırısı bağlamında değerlendirecek. İsrail'in İran ve Suriye'ye dönük saldırıları da kabinenin ajandasında kendine yer bulacak.

ABD SEÇİMLERİ MASADA
Öte yandan Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarına ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği ve enflasyon beklentilerine ilişkin son veriler ışığında ekonomi yönetiminin atacağı adımları aktaracağı ifade edildi. Kabine toplantısında, yaklaşan ABD seçimleri ve olası sonuçları da değerlendirilecek.

ERDOĞAN GRUBA SESLENECEK
Öte yandan çarşamba günüyse AK Parti Meclis Grubu 3 hafta aradan sonra toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında terör sorunun çözümüne yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

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