İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle sabah saatlerinde çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 14:11, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldığı bildirildi.