TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
Kamu kurumunda akılalmaz vurgun: 350 arkadaşını dolandırdı
Kamu kurumunda akılalmaz vurgun: 350 arkadaşını dolandırdı
Kabine toplanıyor: Ana gündem terörle mücadele
Kabine toplanıyor: Ana gündem terörle mücadele
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çin malında etiket oyunu
Çin malında etiket oyunu
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kamu kurumunda akılalmaz vurgun: 350 arkadaşını dolandırdı

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M., 350 iş arkadaşını 300 milyon lira dolandırıp kaçmaya kalkıştı. İş arkadaşlarının şüphelenmesi ve eski eşinin kayıp ihbarıyla kaçamadan yakalandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 08:18, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:21
Yazdır
Kamu kurumunda akılalmaz vurgun: 350 arkadaşını dolandırdı

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M, aralarında daire başkanlarının da bulunduğu mesai arkadaşlarından uygun fiyatlı telefon ve beyaz eşya vaadiyle yüklü para topladı.

Bununla da kalmayan adam borcum var bahanesiyle birçok kişiden borç para ve kendisi için kredi çekmelerini talep etti. Bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları ailesine ulaşarak durumu anlattı. Duydukları karşısında şoke olan eski eş Ö.Ö. Ramazan M. için müracaatta bulunurken, dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan M.'nin bir kamu kurumu çalışanı çalışanı olan 350 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli adam yurtdışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalandı.

Bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M, aralarında daire başkanları da olmak üzere birçok iş arkadaşını yurtdışından telefon getirme, ucuza beyaz eşya sahibi olmak gibi vaatlerle kandırdı. Bununla yetinmeyen adam, borcu olduğu gerekçesiyle çalışan arkadaşlarından borç para istedi, kredi kartlarını kullanmayı hatta kendisi için kredi çekmelerini talep etti. İlk aldığı borçları ödeyerek güven kazanan Ramazan M, zamanla borç miktarlarını artırdı.

İŞ ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ

Bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen iş arkadaşları adamın ailesine ulaştı. Uygun fiyatlı cep telefonu ve beyaz eşya getirdiğini, Ramazan M.'den birkaç kez uygun fiyatlı ürün almalarının ardından çevresindeki insanların yüklü miktarlarda ürün aldıklarını söyledi.

ESKİ EŞİ KAYIP MÜRACAATINDA BULUNDU

Eski eşinin yaptıklarını öğrenen Ö.Ö., karakola giderek Ramazan M. İçin kayıp müracaatında bulundu. Ramazan M'nin evinde yapılan polis arasında cep telefonunun mutfakta şarja takılı olduğu ve el yazısı ile yazılmış bir veda notu bulundu.

350 KİŞİYİ 300 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Yapılan çalışmalarda Ramazan M'nin kiraladığı aracı arkadaşına verdiği, kendisinin işleri olduğunu ve yurtdışına çıkacağını söylediği belirlendi. Ramazan M'nin iş arkadaşları dolandırıldıklarını anlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Başsavcılık tarafından Ramazan M. hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırma' suçundan soruşturma başlatılırken, Ramazan M'nin 350 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yurtdışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalanan şüpheli, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilhan Dumanoğlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber