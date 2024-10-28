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Sapkınlığın merkezi Discord

Birçok ebeveynin varlığından bile haberdar olmadığı sosyal medya uygulamalarında vakit geçiren özellikle 12-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler burada karşılaştıkları olumsuz içeriklerden etkilenebiliyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 08:26, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:25
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Sapkınlığın merkezi Discord

İstanbul Fatih'te iki genç kızı katledip canına kıyan Semih Çelik'in neden olduğu vahşet, fiziki dünyadan kopan gençlerin sanal alemde gençlerin nelere maruz kaldığı, beyinlerinin nasıl yıkandığıyla ilgili soruları bir kez daha gündeme getirdi. Birçok ebeveynin varlığından bile haberdar olmadığı sosyal medya uygulamalarında vakit geçiren özellikle 12-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler burada karşılaştıkları olumsuz, kötü ve suç unsuru içeriklerden etkilenebiliyor.

ŞANTAJ RİSKİ
Her türlü sapkınlığın yazılıp paylaşıldığı uygulamalar, gençlerin ahlakını olumsuz yönde etkilerken para kazanmak için bedenlerini teşhir etmelerini de teşvik ediyor. Ailelerinin uykuda sandığı çocuklar, hiç tanımadığı binlerce insana canlı yayın açıp, para, hediye gibi kazançlar elde etmek için müstehcen ve çıplaklık içeren türlü olumsuz davranışı sergiliyor. Bu video görüntüleri ise izleyenler tarafından kaydedilerek şantaj malzemesine dönüştürülüyor.

SOSYAL MECRALARA MERCEK TUTTUK
SABAH, gençlerin en çok zaman geçirdiği uygulamalara ve içeriklerine mercek tuttu. Ülkemizde en sık kullanılan uygulamalardan bazıları suç unsuru içeriklerle dolu...

MESAJLAŞMA UYGULAMALARI
Anlık mesajlaşma uygulamaları doğru kullanımda fayda sağlasa da Telegram gibi amacı dışında kullanılan uygulamalarda kötü kişilerin elinde tehlike saçıyor. Telegram'da oluşturulan kimi gruplar; cinayet, taciz gibi birçok içeriği hiçbir engelleme olmaksızın paylaşılabiliyor. Bu gruplara çocuklar dahil isteyen kişi rahatllıkla katılabiliyor. Ülkemizde yasak olan OnlyFans ve kullanıma açık olan Tango ve Bigo Live gibi uygulamalar da TikTok gibi canlı yayın sırasında çıplaklık, müstehcenlik ve garip davranışlar ile yayıncısına hediye adı altında para kazandıran uygulamalar.

20 YILDIR HAYATIMIZDA
2000'li yılların başında eğlence ve sosyalleşme aracı olarak hayatımıza giren sosyal medya uygulamaları günümüze geldiğimizde birçok çeşitli suç için kullanılabilen platformlar haline geldi.

KOLAY PARA TUZAĞI TİKTOK
Video yayınlama veya canlı yayın yapılabilen bir uygulama olan Tiktok Türkiye'de 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Burada yapılan canlı yayınlarda müstehcen içerikler oldukça yoğun. Gençler yayın sırasında yaptıkları hareketlerle izleyicilerinin ilgisini çekerek hediye adı altında kazanç elde edebiliyor.

YALAN HIZLA YAYILIYOR YENİ ADI 'X'
Türkiye'de 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan X, yalan ve provakatif paylaşımları ile tepkilerin odağında bir uygulama.

SAPKINLIĞIN MERKEZİ DISCORD
Discord, topluluk kurmak ve bu topluluklarla anlık mesajlaşmak için tasarlanmış bir uygulama. 2020 yılına ait istatistiklere göre 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Aylık 140 milyon, günlük ise 14 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Fatih'te canice işlenen cinayetin ardından Discord'da yapılan paylaşımlar dikkatleri bu uygulamaya çevirdi. Özelikle Discord'daki bazı topluluklar yasadışı şekilde elde ettikleri kişisel veriler ile 18 yaşından küçük kız çocuklarını hedef aldığı belirlendi.

UYGULAMLARDAKİ SAHTE HESAPLAR
Tüm bu uygulamaların Türkiye'de 150 milyon kullanıcısı var. Yani gerçek nüfusun çok üstünde... Gerçek kimlik gerektirmeyen bu uygulamalarda herkes farklı farklı hesaplar açabildiği gibi yasal olarak reşit olmayan milyonlarca çocuk da sahte hesaplarla bu uygulamalara erişebiliyor. Bu sahte hesaplar; suni bir karakter yaratarak suça bulaşmasını kolaylaştırıyor.

O UYGULAMALARI GENÇLERE SORDUK
Görüntülü konuşma uygulamalarını kullanan gençlerin çoğunun tacize maruz kaldığı değerlendirilirken SABAH, gençleri dinledi.

SOSYAL MEDYADA ZORBALIK ÇOK
Üniversite öğrencisi T.A. (19): "Sosyal medyayı sık kullanan biriyim. Discord içerisinde sapkın oluşumlar çoğalmış" Lise öğrencisi Ç.A. (16): "Zorbalığa uğruyorum. Tanımadığım erkekler rahatsız edici mesajlar atıyor. Şikayet edip engelliyorum. Genellikle Instagram kullanıyorum ve çok vaktimi alıyor."

Yunus Emre KAVAK - Oğuzhan UYSAL - Batuhan ALTINBAŞ

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