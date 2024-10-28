Sahte profesöre yakalama kararı

TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
Kamu kurumunda akılalmaz vurgun: 350 arkadaşını dolandırdı
Kamu kurumunda akılalmaz vurgun: 350 arkadaşını dolandırdı
Kabine toplanıyor: Ana gündem terörle mücadele
Kabine toplanıyor: Ana gündem terörle mücadele
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çinli otomotiv devi Samsun'da fabrika kuracak
Çin malında etiket oyunu
Çin malında etiket oyunu
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
FETÖ'nün son oyunu karanlık kurul
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
20 bin öğretmen atamasında sıralama kavgası
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
Üniversiteden TSK'ya yönelik paylaşım yapan öğrenciye ilişkin açıklama
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
29 bin 311 deprem konutu daha teslim edildi
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Artvin'de yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte profesöre yakalama kararı

Zonguldak Başsavcılığı, 'Yeni Pazar Üniversitesi' adıyla binlerce öğrenciyi dolandıran lise mezunu sahte profesör Ali İlseven için yakalama kararı çıkardı. İlseven, internet üzerinden hayali üniversiteler kurup sahte diplomalar dağıtarak insanları mağdur etmişti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 09:08, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:09
Yazdır
Sahte profesöre yakalama kararı

İnternet üzerinden hayali üniversiteler kurup sahte diplomalar dağıtan, ardından binlerce mağdur bırakan hayali Yeni Pazar Üniversitesi'nin sahte rektörü Ali İlseven hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HER ŞEY SAHTE
Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ'da faaliyet gösteren üniversitelerin logo, isim ve adreslerini taklit ederek, hayali üniversiteler kuran ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Ali İlseven, çevrimiçi bir şekilde 'Yeni Pazar Üniversitesi' adında bir 'üniversite' kurup 'profesörüm' diyerek kendini rektör olarak atadı. İlseven, üniversiteye kayıt için öğrencilerden 2-4 bin avro ücret istedi. Uzaktan eğitim verdiği ve 4 bine yakın öğrencisi bulunduğu öne sürülen Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı ve verilen diplomaların sahte olduğu ortaya çıktı.

TRANSLATE İLE DİPLOMA HAZIRLADI
Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi adıyla Türkiye'de öğrenci dolandıran Ali İlseven'in, İliria-Balkan ve Freud Universitat isimli okullarla da dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Kendini 11 yıldır profesör olarak tanıtan İlseven'in lisans diplomasını dahi Google Translate üzerinden çeviri yaparak oluşturduğu ileri sürüldü. İlseven'in ise hiçbir akademik kaydı olmadığı, 'Profesör' değil lise mezunu olduğu bildirildi.

SAVCILIK YAZI GÖNDERDİ
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, resmi belgede sahtecilik davasında şüpheliler arasında bulunan Ali ve eşi Damla İlseven hakkında yakalama kararı verilmesini istedi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği talep yazısında "Aşağıda açık kimlik bilgisi ve atılı suçu yazılı şüphelinin, çağrı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza gelmediği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmakla, şüphelinin, yakalanması, bulunduğu yerdeki savcılıkta ifadesinin alınmasını, SEBGİS ile savcılığa bağlanmasına karar verildi" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber