Başkentte DEAŞ'a yönelik soruşturmada 17 gözaltı kararı

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 17 şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

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