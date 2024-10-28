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Altının gramı 3 bin 26 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3 bin 26 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 10:02, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:08
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Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 31 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 26 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 742 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması da küresel piyasalarda risk algısını azalttı.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesinin destek, 2 bin 760 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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