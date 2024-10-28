Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile sigorta oldu.

Bugün borsada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Yarın tatil nedeniyle yurt içi piyasalarda işlem gerçekleşmeyeceğini, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ile toptan stoklar, Japonya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.