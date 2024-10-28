TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi
SAĞLIK Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 10:22, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:24
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.