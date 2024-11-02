TKDK'da geçici görevli personelin mali haklarına ilişkin İDDK'dan önemli karar

Buna göre, 703 sayılı KHK'nın yayımlanmasından (09/07/2018) önce kurumda görevli olup sonrasında 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel, davacılar için emsal teşkil edecek.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2024/13

Karar No: 2024/14

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 01/02/2024 tarih ve E:2024/1, K:2024/1 sayılı kararıyla;

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu vekili Av tarafından, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 14/06/2023 tarih E:2023/602, K:2023/745 sayılı kararı ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 02/11/2023 tarih ve E:2023/938, K:2023/1815 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, idare mahkemesi kararının iptal ve kabule ilişkin kısmına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi" gerektiği görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimin'ın açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

II- İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde 375 sayılı KHK'nın Ek 25. maddesi uyarınca uzman olarak istihdam edilen davacıların, 01/01/2022 tarihinden itibaren maaşları düzenlenirken, Kurumda asıl kadrolarından istifa ederek 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi uyarınca sözleşme imzalayan personelin emsal alınması istemlerinin reddine ilişkin işlemlere karşı açılan davalarda farklı nitelikte verilen kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

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HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İncelemeye konu uyuşmazlıklar birlikte değerlendirildiğinde;

Davacılar, Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapmakta iken, davalı idare yapılan kamudan alım sınavını kazanmışlar ve dil ve diğer şartları sağlamaları üzerine 2012 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatiyle, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un (mülga) 14/5. maddesi uyarınca davalı idare bünyesinde aylıksız izinli olarak uzman statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilmişlerdir.

Davacılara bu süreçte 01/01/2022 tarihine kadar 5648 sayılı Kanun'un 14. maddesinin halen yürürlükte olan 8. fıkrası uyarınca aylık ödemeleri yapılmıştır.

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 02/07/2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 93. maddesi ile 04/05/2007 tarih ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun birçok maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun halini almış, davacıların istihdam edilmesine dayanak teşkil eden 14/5. maddesi de mülga edilmiş, davalı idarenin kuruluşu 15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 35. Bölümünde yer alan 491-505. maddeleri ile yeniden tesis edilmiş, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 502. maddesinin 1. fıkrasındaki "Kurumda hizmetler, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27'nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür." ile 2. fıkrasındaki; "Kurumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25'inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz" şeklindeki düzenleme davalı idarede personel çalıştırılmasına dayanak olmuş ve yeni istihdam şekilleri belirlenmiştir.

Bu mevzuat hükümleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundaki personelin kural olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27. maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği, aynı zamanda Kurumda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 25. maddesine göre geçici görevlendirme yapılabileceği öngörülmüştür. Buna göre; sözleşmeli personel istihdam etmek ve kuruma geçici görevlendirme yoluyla personel görevlendirmesi yapmak konusunda davalı idareye takdir yetkisi tanındığı görülmektedir.

Devamında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Geçici 4. maddesinde, bu kapsamdaki personelin dayanak mevzuata göre geçiş sürecinin tamamlanmasının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 31. maddesinde öngörülen süre içerisinde gerçekleştirileceğinin belirtildiği, 375 sayılı KHK'nın Geçici 31. maddesinde ise bu sürenin, yürürlükten kaldırılan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması suretiyle 1 ay olduğunun belirtildiği, böylece ilgili personele 1 ay içinde kurumunun muvafakati ile asıl kadrolarından istifa ederek davalı idarede istihdam edilmenin yeni şekli olan 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak ya da yine Kurumlarından muvafakat alınarak 375 sayılı KHK'nın Ek 25. maddesinin 3. fıkrası uyarınca geçici görevli olarak istihdam edilme tercih hakkı tanınmıştır. Bunun üzerine davacıların anılan dönemde, mali konularda yeni bir düzenleme bulunmaması nedeniyle bu aşamada kadrolarının bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatiyle aylıksız izinli olarak 375 sayılı KHK'nın Ek 25. maddesinin 3. fıkrası uyarınca geçici görevli olarak istihdam edilme seçeneğini talep ve tercih ettikleri, bunun üzerine tercihleri doğrultusunda davacıların önceki sözleşmeleri feshedilerek ve kadrolarının bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığından alınan muvafakat her yıl yenilerek davalı idarede 375 sayılı KHK'nın Ek 25. maddesi kapsamında geçici görevli olarak çalışmaya devam ettikleri anlaşılmaktadır.

Davacıların ilk kez, 2022 yılı Ocak ayında kendileri ile 2018 yılından önce aynı şartlarda, aynı kadro ve pozisyonda 5648 sayılı Kanun'un (mülga) 14/5.maddesi uyarınca uzman olarak istihdam edilmekteyken sonrasında asıl kadrolarından istifa ederek 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi kapsamında sözleşme imzalamış olan personele nazaran daha düşük ücret (davacılara 2022 yılı Ocak ayından itibaren 4953 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na Ekli 2 sayılı cetvelde yer alan adalet uzmanı kıstas alınarak ödeme yapılmaya başlanılmış) aldıklarını öğrenmeleri üzerine bu farklı uygulamaya son verilmesi istemiyle davalı idareye başvuruda bulundukları, yapılan başvurular üzerine, davalı idarece bu duruma gerekçe olarak, Cumhurbaşkanlığının 4953 sayılı Kararının Ekli 2 sayılı cetvelinde adalet uzmanı unvanlı personelin uzman unvanlı personele emsal olarak belirtilmesi ve davacılar gibi 2018 yılından önce 5648 sayılı Kanun'un 14. maddesinin mülga 5. fıkrası uyarınca uzman olarak sözleşmeli istihdam edilmekteyken 375 sayılı KHK'nın Ek 25. madde uyarınca görevlendirilenlere adalet uzmanı unvanlı devlet memurları emsal alınarak mali haklarının ödenmesi gerektiği hususu gösterilmiştir.

Olayda, dava konusu uyuşmazlığa dayanak teşkil eden 22/12/2021 tarih ve 4953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı incelendiğinde; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27. ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 502. maddesi dayanak alınarak yayımlandığı, söz konusu kararın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27. maddesi uyarınca; sözleşmeli personel ihdası ve iptali ile anılan maddeye göre istihdam edileceklerin mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde emsal alınacak devlet memuru kadro unvanları ile bunlara ödenecek ücreti belirleyecek makama ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin olduğu, kararda 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin emsal alınacağı Devlet memuru kadro unvanlarının tespitine yer verildiği, bu kararda "adalet uzmanı" unvanlı personelin "uzman" unvanlı personele emsal gösterildiği, verilecek ücretin Bakan tarafından belirleneceği ve ödemelerin üst sınırını emsal olarak belirlenen kadro unvanında bulunan eğitim düzeyi ile hizmet süresi itibarıyla aynı durumda olan Devlet Memuruna yapılan ödemelere göre yapılmasının hüküm altına alındığı, ancak söz konusu emsal kadro tespitine dair karar, Kurumda 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesine göre istihdam edilen ve sözleşme imzalayan personeli kapsamakta iken, bu kararın 2018 yılı öncesinde Kurumda göreve başlayan ve 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi kapsamında istihdam edilmeye devam edilen personele uygulamasında ise; 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 1. maddesinin 2. fıkrasındaki 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 28. ve Geçici 29. maddelerinde sözleşme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi öngörülen personelden sözleşme süresi sona erenlerle, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23., Ek 24., Ek 26., Ek 27. ve Ek 28. maddelerine göre sözleşme yapılabileceği, ancak bu şekilde yapılacak sözleşmelerde, sona eren sözleşmeye dayanak teşkil eden hükümlerin esas alınacağı, aynı maddenin 3. bendinde yer alan, "Birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, ikinci fıkraya göre yapılan sözleşmeler yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir" düzenlemesinin 88 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 1. maddesiyle yürürlükten kaldırılması da göz önünde bulundurularak imzalamış oldukları hizmet sözleşmeleri dikkate alınarak 5648 sayılı Kanun'un 14. maddesinin halen yürürlükte olan 8.fıkrası uyarınca aylık ödenmesine devam edildiği, ayrıca 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ve 4953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda doğrudan 375 sayılı KHK'nın Ek 25. maddesine göre görevlendirilen personele ilişkin herhangi bir emsal belirlemesi yapılmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre, aykırılığa konu uyuşmazlığın çözümü için başka kurumlarda görev yapmaktayken davalı idarece yapılan kamudan personel alımı sınavını kazanmaları ve dil ve diğer şartları sağlamaları üzerine 2012 yılından itibaren Bakanlığın muvafakatiyle 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun'un mülga 14. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda aylıksız izinli olarak uzman statüsünde istihdam edilen davacıların; istihdamlarının dayanağı olan 5648 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 5. fıkrasının yürürlükten kaldırılması ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Geçici 4. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın Ek 25, Ek 27 ve Geçici 31. maddelerinin ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyon ihdası ve iptali ile anılan maddeye göre istihdam edileceklerin mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde emsal alınacak Devlet memuru kadro unvanları ile bunlara ödenecek ücreti belirleyecek makama ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 4953 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına ekli 2 sayılı cetvelin yürürlüğe girmesi üzerine 01/01/2022 tarihinden itibaren maaşları düzenlenirken; yine davacılar gibi 2012 yılından itibaren aynı unvanda ve şartlarda davalı idarede görev yapmaktayken asıl kadrolarından istifa ederek 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi uyarınca sözleşme imzalayanların mı, yoksa 4953 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ekli 2 sayılı cetvelde yer alan adalet uzmanının mı emsal alınacağı hususunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta, öncelikle yukarıda da yer verildiği üzere gerek 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ve gerekse de 4953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda doğrudan 375 sayılı KHK'nın Ek 25. maddesine göre görevlendirilen personele ilişkin emsal belirlemesi yapılmadığının görüldüğü ve davacıların davalı idarede görevlendirilmelerinin yasal dayanağı olan 375 sayılı KHK'nin Ek 25. maddesinin 3. fıkrasındaki; "...Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır..." hükmü ile 03/05/2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 6. maddesinin (b) bendindeki; "Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılır. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır." hükmü dikkate alındığında, davacıların emsalinin, davacılar gibi davalı idarece yapılan kamudan personel alımı sınavını kazanan ve dil ve diğer şartları sağlamaları üzerine 2012 yılından itibaren kurumlarının muvafakatiyle 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun'un mülga 14. maddesinin 5. fıkrası uyarınca aylıksız izinli olarak uzman statüsünde istihdam edilmekteyken yukarıda yer verilen mevzuatın yürürlüğe girmesi üzerine kadrolarından istifa ederek 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi uyarınca sözleşme imzalayan personel olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, 703 sayılı KHK'nın yayımlanmasından (09/07/2018) önce kurumda görevli olup sonrasında 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel, davacılar için emsal teşkil edecektir.

III- SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, "703 sayılı KHK'nın yayımlanmasından (09/07/2018) önce kurumda görevli olup sonrasında 375 sayılı KHK'nın Ek 27. maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personelin, davacılar için emsal teşkil edeceği" doğrultusunda giderilmesine kesin olarak, 13/05/2024 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

