'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi

Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
60.000 TL Nakit, %0,99 Faizle!
60.000 TL Nakit, %0,99 Faizle!
Sponsorlu İçerik
Kabine toplandı: Ana gündem terörle mücadele
Kabine toplandı: Ana gündem terörle mücadele
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Maliye eski tip POS cihazı kullananların kapısını çalacak
Maliye eski tip POS cihazı kullananların kapısını çalacak
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Çorum'lu firma ABD'ye tek başına fark attı
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
Uzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
İki üniversite, Türkiye sıralamasında zirveyi yine kaptırmadı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
KKM'den kaçışlar konuta yaradı
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 13:50, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:16
Yazdır
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye ilişkin incelemesini tamamlandı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

- Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber