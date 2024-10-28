Okula giden öğretmen, minibüste kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sabah görevli olduğu Kayapınar ilçesindeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na gitmek için şehir içi minibüse binen Hayrullah Afşin, kalp krizi geçirdi.

Afşin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye sevk edildi. Afşin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.