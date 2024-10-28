Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü

Petrol fiyatlarında yeni hafta sert düşüşle başladı. Haftalardır İsrail'in İran'a yapacağı misilleme, iki gün önce, piyasalar kapandıktan sonra gerçekleşti. Ancak İsrail'in petrol üretim ve nükleer tesisleri "hedef almaması" üzerine, petrol fiyatlarında da gerileme yaşandı.

%4'ÜN ÜZERİNDE GERİLEME



Tahran tarafı ise 'meşru müdafaa' haklarının saklı olduğunu bildirdi ancak İsrail'in saldırısını da önemsiz gösterdi. Böylece jeopolitik tansiyon bir miktar geriledi. Gelişmeler üzerine cuma 76,05 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün %4'ün üzerinde değer kaybederek 72,50 dolara geriledi.

ABD PETROLÜ DE DÜŞTÜ



ABD'de ham petrol varil fiyatı (WTI) da %4,5 düşüşle 68,50 dolar sınırına çekildi. Ülkede önemli bir enflasyon göstergesi olan petrol fiyatlarında yükseliş, Beyaz Saray tarafından da istenmiyor. Bu sebeple ABD'de, özellikle seçim öncesinde Orta Doğu'daki gerilimlerin "sınırlı kalması" önemsiyor.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA



Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler üzerine içeride de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi. 28 Ekim 2024 benzin fiyatı, İstanbul Avrupa yakasında 42,86 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 42,76 TL'den satılıyor. Geçen hafta da benzine 1,81 TL ve mazota 1,54 TL indirim gelmişti.