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Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı

Bayrampaşa'da üzerinde ruhsatsız silah bulunduran şüpheli, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 15:22, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:27
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Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) son yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, Başsavcıvekilleri ve emniyet yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, ruhsatsız silahlarla ilgili düzenlemeyi içeren 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin diğer suçlardan ayrı olarak, ifadesinin alınmasının ardından tutuklamaya sevk edilmesi yönünde alınan karar, savcılara iletildi.

Bu kapsamda, 26 Ekim'de Bayrampaşa'da üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli C.A., tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Savcılığın şüpheli C.A. hakkında sulh ceza hakimliğine tutuklama talepli gönderdiği sevk yazısında, 26 Ekim'de Bayrampaşa'da şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildiği, zanlının üzerine atılı "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği belirtildi.

Yazıda, Türkiye'de silahla işlenen suçların hızla artması ve olayın vahim nitelikte olması nedeniyle "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun pek çok suç açısından öncül suç teşkil ettiğine vurgu yapıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçun tutuklama nedeni olduğu vurgulanan yazıda, mevcut delil durumu ve suça ilişkin istenen cezanın üst sınırı dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde şüpheli C.A, korktuğu için silah taşıdığını ileri sürerek, serbest bırakılmasını istedi.

Şüphelinin avukatı ise hakimlikteki savunmasında, müvekkilinin annesinin yanına gittiğini, oturduğu semtin güvenli olmaması nedeniyle silah taşıdığını öne sürerek zanlı C.A'nın serbest bırakılmasını talep etti.

- Hakimlik adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına dikkati çekti

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasının yetersiz kalacağını bildirdi.

Hakimlik bu gerekçeyle, şüpheli C.A'nın tutuklanmasına hükmetti.

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