Bartın'daki maden ocağı soruşturmasında 4 tutuklama
Bartın'da bir madencinin öldüğü maden ocağındaki göçük olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 15:58, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:00
Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait maden ocağında 26 Ekim Cumartesi günü meydana gelen göçükte Ferdi Tayyar isimli işçi hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İşletmeler Müdürü A.K., İş Güvenliği Müdürü S.Y., daimi nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve vardiya sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö., serbest bırakılmıştı.
İtiraz üzerine bu 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.