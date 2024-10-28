Bartın'daki maden ocağı soruşturmasında 4 tutuklama

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İşletmeler Müdürü A.K., İş Güvenliği Müdürü S.Y., daimi nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve vardiya sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö., serbest bırakılmıştı.

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