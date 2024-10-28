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Kardeşlerini dolandıran avukattan garip savunma

Kayseri'de iş insanı kardeşler Mustafa U. (53) ve İbrahim U. (54) ile ilgili olarak, zaman aşımına uğrayan bir davadan dolayı sahte mahkeme kararları düzenlediği iddiasıyla yargılanan avukat Orhan Kaftanoğlu (79), 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaftanoğlu, Ankara'da yakalanarak tutuklandı ve ifadesi de dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 16:02, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:03
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Kardeşlerini dolandıran avukattan garip savunma

Kaftanoğlu, 50 yıllık avukatlık tecrübesine sahip olduğunu belirterek, "80 yaşıma merdiven dayadım, birçok sağlık sorunum var. Dosyanın Yargıtay tarafından bozulacağını düşünüyorum. Yurt dışında değil, Ankara'daydım. Bu kişilerden alacaklarım vardı ve ödememek için benim aleyhime hareket ettiler. Aldığım her şeyi makbuzla verdim; dolandırıcılık yapmadım. Kaçak yaşamak zor bir şey. Tutuklama en son çare olmalı" ifadelerini kullandı.

41 MİLYON DOLANDIRDI
Ev aletleri üreticisi kardeşler Mahmut U. ve İbrahim U. hakkında 2003 yılından bu yana devam eden 'Teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı' suçlamasıyla ilgili avukatlık yapan Kaftanoğlu, bu kişileri adli para cezasıyla korkutarak sahte belgeler düzenledi. İddialara göre, Gaziantep Mahkemesi'nden alınmış gibi gösterdiği 99 adet belge ile toplamda 41 milyon 840 bin 98 TL haksız kazanç sağladı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Kardeşlerin savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine, Kaftanoğlu hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kaftanoğlu ile şikayetçiler katılmazken, avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme, Kaftanoğlu'nu dolandırıcılık suçundan 10 yıl, sahtecilikten 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak toplamda 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ve 330 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

YARGITAY'DAN BOZMA KARARI
Yerel mahkeme ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz eden taraf avukatları, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, sanık hakkında başka bir dava dosyası bulunduğu ve bu dosyaların hukuken bağlantılı olabileceği gerekçesiyle verilen kararın bozulmasını ve birleştirilmesini istedi. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası, birleşen dosya yeniden ele alındı ancak sanık duruşmaya katılmadı.

Yerel mahkeme, önceki kararında herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak Kaftanoğlu'nu 7 yıl 7 ay meslekten men etti ve hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

'KAÇAK YAŞAMAK KOLAY DEĞİL'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan avukat Orhan Kaftanoğlu, 22 Ekim'de Ankara'da yakalandı. Kaftanoğlu'nun ilgili ağır ceza mahkemesi tarafından ifadesi alındı. Geçen yıl şubat ayından beri firari olarak aranan Kaftanoğlu'nun ifadesine DHA ulaştı. 50 yıllık avukat olduğunu söyleyen Kaftanoğlu, "80 yaşına merdiven dayadım. Birçok rahatsızlığım var. Dosyanın Yargıtay tarafından bozulacağını düşünüyorum. Yurt dışında değildim. Ankara'daydım. Bu kişilerden alacağım vardı. Alacağımı ödememek için bu yola başvurdular. Beni şikayet ettiler. Aldığım her şeyi makbuzla verdim. Dolandırmadım. Kaçak yaşamak kolay değil. Tutuklama en son çare" dedi.

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