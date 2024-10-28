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Sağlık ocakları 28-29 Ekim'de açık mı?

Vatandaşlar 28-29 Ekim'de sağlık ocakları, bankanlar ve kargoların durumunu merak ediyor. Özellikle hastanelerin çalışma saatleri ve eczanelerin hizmet durumu gibi konular vatandaşların gündeminde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 16:04, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:07
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Sağlık ocakları 28-29 Ekim'de açık mı?

Hastanelerin acil servisleri sürekli hizmet verirken diğer sağlık kurumlarının çalışma saatleri ve eczanelerin hizmet durumu da merak konusu.

29 Ekim'de eczanelerin ve sağlık ocaklarının kapalı mı yoksa açık mı olacağı pek çok kişinin merak ettiği bir konu haline geldi.

28-29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) olarak bilinen sağlık ocaklarının da 28 Ekim'de yarım gün çalışması öngörülüyor. 29 Ekim'de ise sağlık ocakları kapalı olacak.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı resmi bir tatil olması sebebiyle, 28 Ekim tarihinde resmi kurumların kapalı olacağı duyuruldu. Yarım gün olarak belirlenen tarihte, bankaların yalnızca öğlene kadar hizmet vereceği belirtildi. 29 Ekim Salı günü ise tüm bankalar kapalı olacak.

28-29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
28 Ekim günü saat 13:00'a kadar tüm eczanelerin açık olacağı ve öğle saatinden sonra ise yalnızca nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği bildirildi. Nöbetçi eczaneler Cumhuriyet Bayramı süresinde 30 Ekim sabahına kadar hizmet sunmaya devam edecek.

28-29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?
Aynı gün içerisinde hastanelerde de durum benzer şekilde olacak. 28 Ekim'de saat 13:00'e kadar polikliniklerde muayene olunabilecek. Ancak bu saatten sonra acil bölümler dışında hastanelerin diğer bölümleri kapalı olacak. Randevulu doktor muayeneleri ise 30 Ekim Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla kargo hizmetlerinin durumu da gündemde. 28 Ekim günü PTT ve diğer kargo şirketleri yarım gün çalışacak. Resmi tatil kapsamına giren 29 Ekim'de ise kargo firmalarının kapalı olması bekleniyor.

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