Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!

Yeşil beyazlı ekip Ali Çamdalı yönetiminde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puan toplamayı başarmıştı.

Yeşil beyazlı ekipte yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından hoca değişikliğine karar verdi. Ali Çamdalı'ya ayrılık bildirilirken kısa bir süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

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